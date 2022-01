Albenga, Ciangherotti (FI): “Raddoppio dell’ospedale? Il sindaco combatta per riavere il Ppi”

Albenga. “L’ordine del giorno con il quale la maggioranza rappresentata dal sindaco Tomatis, sottoscritta anche dal consigliere di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis, per chiedere il raddoppio dell’ospedale di Albenga, è la sparata di inizio anno architettata solamente per ripulirsi l’immagine dopo aver accolto con soddisfazione il declassamento del nosocomio e del suo Punto di primo intervento ad ambulatorio dei codici bianchi a pagamento”. Questo il commento di Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia, che definisce l’ordine del giorno “una castroneria di dimensioni galattiche” e ne spiega le ragioni.

“L’ospedale di Albenga non ha bisogno di essere raddoppiato se non vuole chiudere definitivamente i padiglioni di Santa Corona, per lasciare in funzione la sola Unità spinale con i servizi di riabilitazione. Non abbiamo il personale sanitario neppure per dotare l’organico del Punto di primo intervento, mancano medici ad ogni piano del nostro Santa Maria di Misericordia e ci preoccupiamo oggi di raddoppiare con un altro blocco di pari dimensioni un ospedale sottosviluppato e declassato ai minimi termini?” si domanda il consigliere Ciangherotti.

“Il sindaco Tomatis non dovrebbe prendere in giro i cittadini di Albenga e neppure i sindaci del distretto sociosanitario. Questa idea meriterebbe di essere valutata, solo se fosse prevista la chiusura del Santa Corona, per come, invece, è impostata è una stravagante barzelletta che non può essere realizzata”.

Ciangherotti lancia anche un invito: “Combatta il sindaco, con i comuni del distretto socio sanitario per riavere il Punto di primo intervento, abbia il coraggio di fare retromarcia sulla sua invenzione di un ambulatorio dei cerotti al posto di un reparto di emergenza”.