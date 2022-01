Albenga, Ciangherotti (FI): “Passino inadeguato, sul turismo totale disorganizzazione”

Albenga. “È sconfortante pensare che il potenziale turistico della città di Albenga e il suo sviluppo dipendano in parte da un assessore al Turismo incapace di dare una prospettiva chiara e strutturata a questo importante settore”. Inizia così il duro attacco del consigliere di Forza Italia Eraldo Ciangherotti nei confronti del vicesindaco e assessore al Turismo ingauno Alberto Passino.

Spiega l’esponente forzista: “L’amministrazione è completamente assente e non comunica nemmeno agli operatori del settore il calendario delle manifestazioni. Possibile che l’assessore Passino non sia in grado di dare agli uffici un indirizzo così basilare? Diversi albergatori mi hanno riferito che in vista di eventi come la Mulatrial 2022 oppure la gara di tiro con l’arco in programma il 5 e il 6 febbraio prossimi (solo per citare due esempi) non hanno ricevuto alcun tipo di comunicazione. Sarebbe così, ignorando chi lavora sul territorio e per il territorio, che il vicesindaco di Albenga intende dimostrare la sua vicinanza a chi sta attraversando un periodo di certo non semplice? Forse l’assessore Passino dovrebbe ripensare al suo ruolo e in particolare all’opportunità di restare seduto a scaldare una poltrona”.

“Invito l’assessore a cogliere le richieste che mi sono arrivate da chi, a differenza sua, lavora seriamente e quotidianamente per Albenga – prosegue Ciangherotti -. È imbarazzante dover rammentare ad un esponente di maggioranza che ricopre la carica di assessore al Turismo di ricordarsi di aggiornare le strutture turistiche presenti sul territorio quando vengono organizzate determinate manifestazioni. Anche perché mentre alcune strutture sono chiuse altre potrebbero aprire. Come può un operatore turistico prevedere, per esempio, tariffe iper-scontate valide nei giorni degli eventi se non sanno se e quando questi verranno organizzati?”.

Ricorda infine Ciangherotti: “Pensare di gestire un settore così strategico per una città come Albenga senza visione, senza contezza della reali necessità del territorio e attraverso un atteggiamento politico così pressapochista è un danno che va ripercuotersi sulle tasche dei cittadini. L’assessore Passino non è all’altezza del ruolo che ricopre. Un’inadeguatezza dannosa per la città e per gli imprenditori locali che vivono di turismo”.