Alassio, via ai lavori per l’allacciamento alla rete del metano della frazione Caso

Alassio. “Iniziano il 31 gennaio a cura di 2iRete Gas i lavori di scavo sulla provinciale Crocetta-Caso per l’allacciamento alla rete del metano della frazione alassina. La metanizzazione della frazione Caso ad Alassio è questione complessa che si trascina da tempo. Si tratta di un progetto, di chiara utilità, ma articolato nella sua messa in opera e con elevati costi di realizzazione. Lo scorso anno 2iRete Gas, concessionaria del servizio di fornitura del gas metano del Comune di Alassio, si è offerta di valutare la realizzazione della metanizzazione della frazione di Caso a proprie spese”. Lo comunicano dall’amministrazione comunale alassina.

“Il progetto completo – si leggeva in una loro missiva – prevede la posa di un feeder di collegamenti sulla Strada Provinciale 55 oltre all’installazione di due gruppi di riduzione dai quali sarà derivata la rete di distribuzione che alimenterà la frazione di Caso”. Un’opera cui si dovranno aggiungere gli interventi di scavo e ripristino della sede stradale e che quindi contribuiranno a far lievitare costi già importanti.

“Sempre lo scorso anno erano stati avviati in proposito confronti e sopralluoghi che oltre a 2iReteGas hanno coinvolto la Provincia di Savona, il Comune di Alassio, la Sca e i rappresentanti della Frazione. Confronti che proprio in questi giorni si sono concretizzati nell’avvio dell’intervento a cura di 2iRete Gas. La Provincia di Savona ha infatti emesso ordinanza di chiusura ‘sulla S.P. n. 55 “Bossoleto – Caso – Crocetta d’ Alassio”, dalla progressiva Km. 6+650 alla progressiva Km. 7+100, in loc. Crocetta d’ Alassio, in Comune di Alassio, con le seguenti temporanee limitazioni alla circolazione: divieto di transito a tutte le categorie di veicoli compreso i pedoni, dal giorno 31 gennaio al giorno 31 marzo 2022, dalle ore 8.30 alle 20.00, dal lunedì al venerdì escluso il sabato e i giorni festivi'”, proseguono dall’amministrazione Melgrati.

“I lavori di scavo per il posizionamento delle condotte – si legge nell’ordinanza – comportano l’impossibilità di garantire la fruizione bi-direzionale contemporanea della carreggiata stradale per la quale si rende conseguentemente necessario, al fine di garantire l’incolumità degli utenti della strada e la sicurezza dei lavori, disporre la limitazione temporanea della circolazione stradale”.

“Si tratta di un intervento importante – aggiungono dall’Amministrazione Melgrati Ter – per il qual 2iRete Gas ha preventivato due mesi di lavori, nella speranza di poterli concludere con ampio anticipo. Nel frattempo gli abitanti di Caso avranno a disposizione la via verso Villanova ad eccezione delle ore serali e dei festivi”.

“C’è grande soddisfazione – la conclusione del Sindaco Melgrati – nel vedere concretizzati mesi di confronti e accordi. Siamo felici per gli abitanti di Caso, che finalmente saranno raggiunti dalla rete, e ovviamente grati nei confronti di 2iRete Gas per il grande sforzo economico avviato per la realizzazione dell’opera. Per quanto ci riguarda, approfitteremo dell’intervento per andare a realizzare opere di miglioria e restyling dei vicoli e degli spazi pubblici della frazione”