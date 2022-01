Alassio, polizia locale in alta uniforme nel centro storico: sequestrate merci abusive e contraffatte

Alassio. Ancora per qualche giorno nel cuore della città sarà presente per il consueto servizio di controllo dell’ordine pubblico una squadra di agenti di polizia municipale in Alta Uniforme.

“Da qualche anno – spiega il Comandante della Polizia Municipale di Alassio, Francesco Parrella – durante le festività natalizie, su richiesta del Sindaco Melgrati, mettiamo in esser questo particolare servizio, che nulla toglie alla prassi abituale, ma che certo aggiunge istituzionalità alla divisa”.

Nei giorni scorsi infatti si sono registrati diversi sequestri di merce contraffatta e di commercianti abusivi: “Le immagini allegate fanno riferimento a un sequestro di materiale contraffatto attuato ieri: un’attività richiesta fortemente dal tessuto commerciale cittadino regolare, ma anche esplicitato nell’ordinanza del Questore emessa in occasione delle Festività Natalizie”.