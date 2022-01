Alassio, nuovo plesso scolastico Olladini: iniziati gli scavi per le fondamenta

Alassio. Da qualche giorno sono iniziati i lavori di scavo presso il cantiere del nuovo plesso scolastico Ollandini in Via Gastaldi.

“Prima della pausa natalizia – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Rocco Invernizzi – era stato allestito il cantiere in modo, alla ripresa dell’attività, da essere pronti con l’avvio dei lavori. E in questi giorni hanno iniziato il tracciamento delle fondamenta e le ruspe stanno già effettuando gli scavi”.

Stamani in Comune la prima riunione operativa con Federico Frappi, direttore dei lavori, il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, Enrico Paliotto, la RUP Raffaella Bonfiglio, l’Assessore Invernizzi e il Sindaco Melgrati e ovviamente i rappresentanti della ditta incaricata dei lavori, l’ATI Campigli Srl – O.L.V. Srl – Editel SpA, con mandataria la Campigli Srl di Empoli, azienda leader del mercato edile con quasi un secolo di storia alle spalle e le più importanti certificazioni nell’ambito dell’edilizia in legno.

“E’ stata una riunione davvero fattiva e operativa finalizzata alla stesura di un cronoprogramma rispetto ai lavori di ricostruzione delle scuole Ollandini – commenta ancora Invernizzi – Come dicevo, stanno predisponendo gli scavi per le fondamenta. Entro la fine di febbraio si prevede che sarà finito l’intervento di palificazione – 96 pali per 900metri lineari – sui quali poggeranno le fondamenta, che si prevede di completare entro la fine marzo. Da qui si inizierà a montare lo scheletro in legno lamellare che dovrà poi essere coibentata. Compatibilmente con i tempi di consegna delle materie prime, la struttura a grezzo della nuova scuola sarà terminata entro la fine di aprile”.

“Prosegue quindi – aggiunge Fabio Macheda, Assessore all’Edilizia Scolastica del Comune di Alassio – l’impegno dell’Amministrazione Melgrati Ter sul più importante cantiere del comune; importante in termini di valore delle opere eseguite ma soprattutto per le ricadute sul futuro delle nostre generazioni che avranno a disposizione una scuola d’eccellenza”