Alassio in lutto: è scomparso Gianfranco Melgrati, padre del sindaco della Città del Muretto

Alassio. Risveglio triste per la Città del Muretto, che piange la scomparsa di Gianfranco Melgrati, papà del sindaco di Alassio Marco e personaggio molto conosciuto e benvoluto dall’intera comunità alassina.

È scomparso all’età di 91 anni (nato il 3 settembre 1930, ad Albenga) questa mattina, nella sua abitazione. Nelle prossime ore saranno comunicati data e ora di rosario e funerali.

Ma la notizia si è subito diffusa per le vie di Alassio dove, man mano che passano i minuti, si moltiplicano le testimonianze in ricordo di un “uomo dal cuore grande, sempre pronto ad aiutare i più bisognosi”.

La sua grande passione erano i cavalli: per anni ha gestito una storica tenuta sulla strada di Cavia, dove ha anche realizzato alcune opere pubbliche, tra le altre un abbeveratoio per cavalli. Un amore, quello per i cavalli, che Gianfranco ha poi trasmesso al figlio Marco.

Molti gli alassini e i turisti che, negli anni, hanno visto Gianfranco Melgrati, spesso vestito da cavallerizzo e con cappelli pittoreschi, alla guida del suo pick-up oppure in sella al cavallo, anche sul litorale di Alassio.

A ricordarne la figura, con comprensibile commozione, l’ex sindaco di Alassio Enzo Canepa, amico di infanzia: “Conosco Gianfranco sin da quando eravamo bambini. Una persona unica, molto generosa, che si è sempre occupata dei più deboli. Ricordo che, quando c’era ancora la Rsa ad Alassio, andava personalmente a fare la barba ai degenti”.

“Si è sempre speso in prima persona per aiutare chi era in difficoltà. Non ha mai negato un aiuto anche alle associazioni che si occupano di persone bisognose. Era una persona spiritosa e di compagnia. Era davvero impossibile non volergli bene. A Marco e alla sua famiglia vanno la mia vicinanza e le più sentite condoglianze”, ha concluso l’ex primo cittadino.

Anche la redazione di IVG.it si stringe attorno alla famiglia Melgrati in questo difficile momento.