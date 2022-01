Al via le camminate WalkRivieraWalk: sabato il primo appuntamento, tra Albenga e Alassio

Pietra Ligure. Il Progetto Socializzazione e Benessere che la società finalese-pietrese Asd RunRivieraRun iniziò nel 2014, nacque con l’obiettivo primario di coinvolgere sia runners sia walkers per creare un gruppo che, oltre all’aspetto sportivo, diventasse un esempio unico di unione e condivisione.

Gli All Blacks RunRivieraRun rappresentano, oggi, una parte importante del panorama podistico ligure. Da quel progetto si formò il settore walkers, i camminatori, dell’Asd RunRivieraRun con la “WalkRivieraWalk” che, già nel 2015 portò a terminare, camminando, la New York City Marathon a persone di ogni età, giovani e meno giovani, un esperimento che venne ripetuto, qualche anno dopo, alla Maratona di Atene.

In questo 2022 la WalkRivieraWalk vuole alzare, ancora, l’asticella e sabato 22 gennaio inizieranno Le Camminate WalkRivieraWalk che, per tutto l’anno, in alcuni fine settimana, porteranno i camminatori RunRivieraRun a percorrere territori, strade e sentieri lungo tutta la Liguria, da Ventimiglia a La Spezia e Sarzana, camminate aperte sia ai tesserati RunRivieraRun sia a chi desidererà partecipare, senza limiti di età.

I coordinatori settore Walkers della WalkRivieraWalk, Marina Ruffino e Giorgio Briozzo, inizieranno da Albenga e accompagneranno i partecipanti per 13 km (andata e ritorno, 6,5 km andata e ritorno) da Albenga (partenza sabato 22 gennaio alle ore 10 dalla Rotonda di Via Piave, dislivello 60 metri) ad Alassio, percorrendo la via Romana.

Quella di sabato 22 gennaio sarà la prima di diverse escursioni che l’Asd RunRivieraRun organizzerà (gratuitamente) per tutti coloro che vorranno partecipare, fare attività fisica, in compagnia e divertendosi. Obbligatorio, per chi non è tesserato, compilare la manleva che vi sarà consegnata dai coordinatori prima della partenza.

Green Pass obbligatorio per tutti. Pranzo al sacco. Le Camminate WalkRivieraWalk sono attività all’interno del progetto Socializzazione e Benessere. Iscrizione telefonando allo 0196898607 o scrivendo a info@runrivierarun.it oppure direttamente sul punto di partenza presentandosi entro le 9,45 di sabato 22 gennaio ad Albenga.