Al via la campagna di tesseramento al Barone Rampante per l’anno 2022

Borgio Verezzi. Prende il via la campagna di tesseramento alla Compagnia del Barone Rampante per l’anno 2022.

I minori di 25 hanno diritto ad associarsi gratuitamente all’associazione culturale di promozione sociale di Borgio Verezzi ma anche i maggiori possono diventare soci sostenendo i progetti e partecipando attivamente alle iniziative.

Nella convinzione, come spiegano dall’associazione, che “nulla, come la passione per un’attività culturale, possa produrre nei giovani ( ma non solo!) una maturazione e crescita umana e civile”.

“Se siete interessati ad effettuare il tesseramento, potete contattarci direttamente al numero ‪348/8978694‬ o all’indirizzo email ‪c.ilbaronerampante@libero.it‬ oppure versare direttamente 25 euro sul conto corrente bancario con IBAN IT 33 O 08753 49320000120130230 (Credito Coop. Pianfei e Rocca de’ Baldi di Borgio Verezzi) specificando la causale ‘tesseramento anno 2022’. Vi verrà rilasciata personalmente la ricevuta e la tessera soci che vi consentirà di usufruire di alcune agevolazioni (riduzione biglietti spettacoli, accesso ai corsi per adulti, etc.)”.