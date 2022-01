A10, auto si ribalta nella notte tra Borghetto e Pietra Ligure

A10. Questa notte una decina di minuti dopo la mezzanotte un’autovettura, per cause ancora da chiarire, ha perso aderenza sull’asfalto e si è ribaltata sull’autostrada A10 tra Borghetto e Pietra Ligure.

Sono state tre le persone coinvolte, ma fortunatamente nessuna ha subito traumi sul corpo, se non un grande spavento.

Sul posto, per prestare i soccorsi è giunta un’ambulanza di Pietra Soccorso, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Per accertare le cause del sinistro anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso.