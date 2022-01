A Zuccarello oggi “ultimo ciak” per “Mondi Paralleli”, il film di Dario Rigliaco e Gianluca Messina

Zuccarello. Ciak si gira! E Zuccarello è protagonista. La produzione ligure indipendente “D&E Animation”, assistita da Genova Liguria Film Commission, sta concludendo le scene ambientate nella Londra vittoriana di “Mondi Paralleli, prigionieri del tempo” nella giornata di sabato 22 Gennaio, dove a tornare protagonisti sono i meravigliosi portici di uno dei borghi più belli d’Italia.

“Un valore aggiunto per il territorio e per il progetto cinematografico arrivato alle ultime settimane di lavoro. Zuccarello è stato scelto in definitiva per ricreare i vicoli della Londra Vittoriana del 1800, dove alcuni dei protagonisti sono di casa, essendo il ‘presente’ di un film ambientato su più epoche”, commenta Dario Rigliaco, autore e direttore di produzione Dario Rigliaco

Il “viaggio nel tempo” di Dario Rigliaco e diretto dalla regia di Gianluca Messina e Mattia Cretti alla direzione della fotografia, sarà un’avventura “parallela”, dove ad essere protagonisti saranno non solo i protagonisti del film, ma anche i personaggi della storia reale, che interagiranno attivamente mettendo a rischio il “viaggio”.

Ad animare le strade di Zuccarello all’inglese, i figuranti del gruppo storico Sestrese, specializzati nei costumi d’epoca fino ai primi del 900, con diverse esperienze nel mondo del cinema e del teatro.

“Il borgo è meraviglioso perché lo sono gli abitanti e la giunta comunale, impeccabili e collaborativi, tant’è che alcuni di loro sono stati coinvolti ti nelle scene del film e sono stati perfetti. Vi aspetto al cinema tra qualche mese per scoprire tutti i segreti di Mondi Paralleli” conclude Rigliaco.