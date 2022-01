A Stella presto una statua in bronzo di Sandro Pertini, sindaco: “All’inaugurazione sarà invitato il nuovo Presidente della Repubblica”

Stella. Il paese che ha dato i natali all’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini sarà protagonista di un percorso nazionale che culminerà entro la fine del 2022 con l’inaugurazione di una statua che ritrae il noto personaggio storico.

Ad annunciarlo è il sindaco di Stella Andrea Castellini che anticipa: “L’opera d’arte, di bronzo, sarà creata e donata dall’artista Pietro Marchese e sarà un simbolo di rinascita e di unione tra passato, presente e futuro”.

“L’obiettivo dell’amministrazione sarà quello di riuscire ad avere all’inaugurazione della statua, che non ha ancora una data precisa, il futuro Presidente della Repubblica. Mi tremano le gambe al pensiero di andare a parlare nella stessa stanza dove si sedette prima di me il Presidente Sandro Pertini – afferma il sindaco -. Sarà un onore per me rappresentare il mio paese a Roma”

Castellini, in occasione, si presenterà a Roma, alla Camera dei Deputati, mercoledì 19 gennaio per la conferenza stampa dedicata al legame tra Pertini e il suo paese di origine. Questo è reso possibile anche grazie alla proposta di legge dell’onorevole Maria Teresa Baldini sulle “Case Natali”.

“Sono onorato di poter intervenire nella sala conferenze della Camera dei Deputati rappresentando tutti i miei concittadini stellesi – tiene a dire Castellini -. Ringrazio quindi chi ha aiutato l’amministrazione comunale a raggiungere questo traguardo appoggiando l’iniziativa: Regione Liguria, Provincia di Savona, il comprensorio del Parco Naturale Regionale del Beigua e non meno importante l’associazione Sandro Pertini. Ringrazio inoltre l’amministrazione precedente per aver voluto fortemente l’opera di Marchese sul territorio di Stella. Malgrado le difficoltà di questo periodo, un passo alla volta, faremo rinascere il nostro amato paese”.

L’opera si aggiungerà al monumento dedicato al Presidente Pertini inaugurato nella vicina Savona il 2 giugno scorso.