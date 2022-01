A Savona luna park gratis per i diversamente abili: scende in campo tutto lo staff di Fabio Incorvaia

Savona. Tutto lo staff della Jet Ski Therapy sarà al servizio dei ragazzi diversamente abili per salire sulle giostre durante la speciale giornata per l’Epifania, grazie alla regia del sette volte campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia, il “papà” della Jet Ski Thrapy.

Il prossimo 6 gennaio 2022, presso il luna park di Savona, dalle 10 alle 12.30, i giostrai accoglieranno gratuitamente i ragazzi diversamente abili e gli accompagnatori per un “Dis-Ability day” all’insegna del divertimento in sicurezza: le giostre, infatti, saranno riservate ai ragazzi e verranno tarate sulle loro necessità, con velocità e prestazioni ridotte.

E grazie alla presenza del team di Incorvaia i genitori non dovranno preoccuparsi di far salire e scendere dalle varie attrazioni i loro ragazzi.

E dopo Genova, ecco il modello esportato al Luna Park di Savona con una iniziativa solidale realizzata con la preziosa collaborazione dei giostrai e del Comune, con IVG.it media partner dell’evento.

Incorvaia è ormai da anni un riferimento per Savona e dintorni per le iniziative legate al mondo della disabilità: la sua Jet Ski Therapy (una giornata in cui porta i ragazzi sulla sua moto d’acqua) è un appuntamento ormai ricorrente sotto la Torretta.