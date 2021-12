La neonata società vadese ha preso una posizione netta, “senza se e senza ma”, nei confronti del proprio tesserato: “La Società comunica l’intenzione di prendere provvedimenti nei confronti del proprio tesserato Luca Pescio (Portiere WRU) a causa del comportamento antisportivo tenuto in occasione dell’incontro di Ieri con il Cisano”, si legge nella nota del club”.

Senza mezzi termini, la società, che vuol fare del fair play la sua cifra stilistica, prosegue così: “Il fatto che il Direttore di Gara non abbia visto per NOI non preclude assolutamente la necessità di potere a posteriori applicare il regolamento nei confronti del nostro giocatore. Ricordiamo (come sempre) che l’Arbitro in queste categorie è solo ed è difficilissimo vedere tutto, pertanto non si può fargliene una colpa. Dato che noi abbiamo visto, noi prendiamo i provvedimenti opportuni a tutela dello Sport e in nome del “buon senso” e del rispetto incondizionato dell’avversario con cui disputiamo un’incontro. Chi si macchierà in seguito di comportamenti antisportivi tra i nostri tesserati verrà svincolato e non farà parte di questo gruppo”.

Infine, un messaggio anche al club avversario: “Certi che il Cisano seguirà il nostro esempio, ci congratuliamo con loro per la vittoria ottenuta sul campo nei nostri confronti ed auguriamo ai loro ragazzi un buon proseguo di campionato. PS: i social li sappiamo usare tutti e sarebbe bene prendere provvedimenti, anche drastici, nei confronti di chi si macchia di certi gesti o comportamenti (come faremo noi) più che postare mezze verità pensando d’esser più furbi e non fare poi nulla”.