Violenza in campo, giocatore del Cisano colpito da un pugno finisce in ospedale

Brutto episodio quello accaduto oggi nel match valido per il girone “B” di Seconda Categoria tra Cisano Calcio e White Rabbit United, terminato 2 a 1 per i ponentini.

La società Cisano Calcio ha comunicato attraverso una nota che “il calciatore Michele Galati si trova attualmente in ospedale“. “Il giocatore – prosegue il club – al termine della partita odierna ha accusato forti dolori alla testa oltre che al labbro e al naso, a seguito di un pugno subito a palla lontana da parte di un avversario, negli ultimi istanti di gioco. Restando in fiduciosa attesa di novità sulle condizioni del ragazzo, la società è assolutamente propensa a stare vicino al giocatore e condanna qualsiasi tipo e forma di violenza”.

“Come società – sottolinea il presidente Giovanni Raimondo – vorremmo sottolineare che il ragazzo tesserato del Cisano non ha reagito in alcun modo e a fine partita ha stretto la mano al suo ‘aggressore’. Poi il ragazzo Michele Galati deciderà lui come comportarsi riguardo l’episodio”.