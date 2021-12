Viaggiatore senza biglietto aggredisce una capotreno nella stazione di Albenga

Albenga. “Venerdì sera è stata purtroppo aggredita una capotreno nella stazione di Albenga da un viaggiatore sprovvisto di biglietto che ha sfogato la propria rabbia contro una dipendente di Trenitalia addetta al servizio pubblico, colpevole solo di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato”.

A dirlo è il sindacato ligure della Cgil che tiene a “comunicare la nostra solidarietà alla lavoratrice che ha subito violenza solo per il fatto di avere una divisa addosso. Non possiamo che confermare quanto già espresso al Prefetto di Genova venerdì sera rispetto agli enormi rischi che corre il personale viaggiante quando non è supportato dalle forze dell’ordine. I treni e le stazioni, ormai quasi ovunque sprovviste di posti Polfer, sono da tempo luoghi che raccolgono buona parte del disagio sociale”.

“Se a ciò sommiamo il rischio di aggressioni conseguente alle tensioni generate dall’introduzione del green pass – spiega Laura Andrei, segretario generale Filt Cgil Liguria -. Siamo costretti a ribadire che il personale dei treni regionali, sui quali è stato introdotto l’obbligo della certificazione, non può svolgere i controlli senza il supporto delle forze dell’ordine”.