Vela, terzo appuntamento con il Trofeo Invernale Varazze

Varazze. Domani, domenica 19 dicembre, si terrà il terzo appuntamento con il Trofeo Invernale Varazze, regata aperta a tutte le derive e classe Star, escluse Optimist, organizzata dalla locale sezione della LNI con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della Marina di Varazze. Due prove in programma con inizio alle ore 10,30.

Le istruzioni di regata sono a disposizione dei concorrenti nella segreteria e sul sito internet della LNI Sezione di Varazze.

Il Trofeo sarà assegnato con almeno cinque prove valide. Per ogni prova sarà stilata una classifica overall con la formula di Portsmouth. A fine manifestazione sarà redatta una classifica generale per ogni singola imbarcazione partecipante.

Verranno premiati i primi tre classificati della classifica generale ed i primi classificati delle categorie Juniores, Senior, Master, Grand Master e Femminile.

Inoltre, tra coloro che avranno partecipato almeno a tre giorni di regate, sarà sorteggiato un monopattino elettrico.

Alle imbarcazioni provenienti da circoli esterni, sarà permesso il ricovero dell’imbarcazione presso la base nautica della LNI Varazze solo dal giorno precedente la prima giornata di regata fino a quindici giorni dopo il termine del Campionato.

Primi in classifica dopo due giornate di regate (24 ottobre e 14 novembre) sono, nella classe Derive, Alberto Anastasi, Laser Standard, Lega Navale Varazze; nella classe Star, Angelo Pedone ed Alberto Pedone, Lega Navale Italiana Varazze.

Le date delle prossime regate in programma sono il 16 gennaio ed il 30 gennaio. Eventuale giornata di recupero il 20 febbraio.