Varazze, tavola rotonda sulla nuova passeggiata a mare di levante

Varazze. Domani (martedì 14 dicembre), alle 20,30 a Varazze, presso il Teatro Don Bosco, si terrà una pubblica tavola rotonda sulla nuova passeggiata a mare di levante: “Premessa per una rigenerazione urbana?”. Evento organizzato dal gruppo Democratici Varazze.

Apertura e moderatore dell’incontro di confronto pubblico, sarà l’avvocato Cesare Putignano, presidente del Consiglio Comunale di Varazze.

A presentare l’opera e le specifiche motivazioni prese in considerazione dai competenti organi comunali e dalle associazioni interessate e coinvolte, interverranno: Arch. Mauro Micheletti, studio Dedalo architetti associati, per il progetto; ing. Domenico Rocca – ITEC engineering, per le opere di difesa dal mare; arch. Enrico Caprioglio, Urbanista, per la passeggiata nel sistema urbano; Massimo Delfino, Presidente del Consorzio Oltremare, per la riorganizzazione degli stabilimenti e concessioni demaniali; Andrea Bruzzone, Presidente dell’Associazione Albergatori, per una sfida per le attività economiche; ing. Luigi Pierfederici, Sindaco di Varazze, per i tempi e modi nell’attuazione del progetto.

“Democratici Varazze, – ha spiegato il portavoce del Gruppo Giulio Alluto, – è un gruppo di lavoro che raccoglie simpatizzanti del centro-sinistra con l’obiettivo di ricostruire e ricomporre nella città una presenza riformista e di rinnovamento attraverso il confronto e la condivisione di nuovi progetti e idee in grado di migliorare Varazze e il suo territorio attraverso lo sviluppo sostenibile in ambito sociale, economico e ambientale”.

“Il Gruppo sostiene l’attuale lista civica Essere Varazze che amministra la città, ritenendola oggi l’alleanza più idonea per raccogliere e suscitare le migliori energie e risorse per il governo locale. Questo è il nostro impegno, per andare oltre i confronti sulle politiche locali viziati da pregiudizi e personalismi e guardare all’interesse generale. C’è un’agenda molto densa di argomenti che riguardano la vita dei varazzini e il futuro della nostra comunità”.

“La gestione del territorio comunale, l’organizzazione dei servizi, le condizioni in cui opera chi lavora e fa impresa a Varazze: saranno queste le nostre aree di lavoro per contribuire con Essere Varazze e il Sindaco Luigi Pierfederici, ad una efficace ed equa azione di governo”, ha concluso.