Varazze, lo sfogo degli abitanti di via San Francesco: “Aumentano i pericoli per il serbatoio interrato non a norma”

Varazze. Gli abitanti di via San Francesco a Varazze ancora con la spada di Damocle di un vecchio serbatoio di gasolio interrato, risalente addirittura al 1967 e che viene utilizzato per il riscaldamento condominiale, sul quale è stato disposto un intervento di messa in sicurezza, dopo che erano state definite tutte le prescrizioni per la bonifica, un intervento ritenuto necessario per scongiurare pericoli per l’incolumità pubblica.

La cisterna, che si trova nel sottoterra di un piazzale, aveva subito una rottura, con conseguente rischio di inquinamento ambientale, con diretto riferimento alle falde acquifere della zona. Inoltre, da una perizia dei vigili del fuoco l’area in questione non è idonea a determinati carichi.

La vicenda aveva portato ad un primo intervento, ma i carotaggi eseguiti avevano provocato nuovi disagi, in quanto erano stati tranciati dei cavi della Telecom, causando lo stop al servizio telefonico e internet per due mila utenti della zona. Dopo il lungo lavoro di ripristino da parte dei tecnici Telecom erano state ripristinate le linee telefoniche e internet, ma sul danno è ancora in corso una querelle giudiziale per una class action promossa dalle utenze. A farla da padrone il rimbalzo di responsabilità, ditta, geologo, etc…

Ma la storia non finisce qui… Nell’ottobre 2020 si è verificata una caduta di calcinacci da uno dei tetti degli stabili della via varazzina, con relativo intervento dei vigili del fuoco che hanno imposto un intervento per la messa in sicurezza, un altro intervento, però, fermo al palo, considerata l’impossibilità di accedere al piazzale con mezzi idonei per la presenza del serbatoio sottostante e il contesto complessivo di dissesto statico.

Il Comune di Varazze, a suo tempo, aveva emesso una ordinanza specifica per procedere ai lavori, ovvero una inertizzazione del serbatoio in grado di risolvere il problema: del caso era stata interessata la stessa Provincia di Savona, con riferimento a forme e modalità di azione.

“La messa a norma della cisterna è stata discussa e ratificata dai condomini, ma l’amministratore è cambiato, così come sono cambiati i referenti del Comune che seguivano la pratica. Dopo il danno sulle linee telefoniche e la necessità di messa in sicurezza del tetto di una delle palazzine, auspichiamo una svolta in questa vicenda che si trascina da troppo tempo, anche perché più il tempo passa maggiori sono i rischi e i pericoli”.

“Non si tratta di una semplice bega condominiale, in quanto la regolarizzazione del serbatoio interrato è a garanzia di tutta la zona e della stessa comunità varazzina” affermano gli abitanti.