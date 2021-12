Un invito alla lettura fin dai primi giorni di vita: Varazze dona il libro “In Viaggio con papà” ai nati nel 2021

Varazze. Un invito alla lettura che parte fin dai primi giorni di vita. Un progetto, “Il sesto senso”, frutto della collaborazione tra il Comitato Nazionale per le celebrazione del Centenario della nascita di Gianni Rodari e l’Accademia Drosselmeier, Centro Studi di Letteratura per Ragazzi, con il fine di incentivare la lettura e rivolto ai neonati e alle loro famiglie.

E proprio loro sono stati i protagonisti questa mattina a Varazze. Presso la civica biblioteca “E. Montale”, (o, in alternativa, recandosi presso la biblioteca per tutto il mese di dicembre) è stato consegnato il libro “In Viaggio con papà”, un piccolo e semplice gesto ma importantissimo, un piccolo seme da coltivare, un invito alla lettura condivisa ad alta voce da fare ogni giorno, sin dai primi giorni di vita del bambino o bambina, necessario per il suo sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e relazionale.

Ad aspettare i nati del 2021, insieme ai genitori, nella biblioteca c’erano il sindaco Luigi Pierfederici, l’assessore ai servizi demografici Mariangela Calcagno che, insieme a Valeria della Libreria Start, hanno consegnato il libro “In Viaggio con papà” con lo scopo di coltivare e incentivare fin dai primi mesi di vita la lettura per conoscere, crescere, imparare. Paola Gavarone

L’iniziativa, che vede in prima linea la Libreria Start di Varazze, è parte dell’ampio programma di promozione alla lettura per bambini, bambine e le loro famiglie, promosso dal Comitato Nazionale per il Centenario della nascita di Gianni Rodari e l’Accademia Drosselmier con il sostegno del Cepell, della Bologna Children’s Book Fair, ed è patrocinato di Ibby Italia e da AIE.

“Un grazie immenso a Grazia Gotti, presidente del Comitato – scrive di Valeria Travi, titolare della libreria Start – che ci ha permesso di far parte di questo meraviglioso progetto, all’Assessore Mariangela Calcagno e al sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa.”

“Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Gianni Rodari è stato istituito su proposta dell’Accademia Drosselmeier di Bologna con l’intento di richiamare l’attenzione del pubblico mondiale sulla figura dello scrittore per l’infanzia più importante del Novecento; le iniziative del centenario vogliono inoltre approfondire nuovi aspetti della produzione rodariana, con particolare attenzione ai linguaggi di teatro, musica, nuovi media”.

“Non si nasce con l’istinto della lettura, come si nasce con quello di mangiare e bere. Si tratta di un bisogno culturale che può solo essere innestato nella personalità infantile”, diceva Gianni Rodari.