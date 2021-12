Varazze, eletto il nuovo consiglio direttivo della confraternita di San Bartolomeo

Varazze. La confraternita di San Bartolomeo in Varazze, con sede in piazza San Bartolomeo 5, ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il biennio 2022/2023.

Il nuovo consiglio direttivo, che entrerà in carica il 1^ gennaio, è così composto.

I priori onorari sono Bartolomeo Nando Canepa e Gio Batta Bassafontana; il priore è Simone Prato; il vice priore è Enrico Frosio; il cassiere Roberto Bucco; il segretario Paolo Dotta; il revisore dei conti Pietro Giulio Prato; il direttore dei crocifissi Gianmario Molinari; il maestro dei novizi Giovanni Fornari; i consiglieri Giuseppe Bruzzone, Davide Cattaneo, Rosa Rita Cerruti, Mauro Maccari.