Varazze, è mancato Toni Cerruti

Varazze. Scompare un altro varazzino molto conosciuto in città: Toni Cerruti.

Aveva 81 anni. Faceva parte della Polisportiva San Nazario che, con dolore, dà la triste notizia e lo ricorda “un uomo dal carattere forte e dalla grande generosità che, come mago dei fornelli, e in tanti altri modi, ha contribuito a scrivere la storia della Polisportiva”.

Toni Cerruti era molto legato a Varazze e alla Polisportiva che frequentava tutti i giorni “come non aveva mai fatto mancare la sua collaborazione attiva per tanti anni, così non si sottraeva mai ad un consiglio, una critica costruttiva, un incoraggiamento: una disponibilità e uno spirito di partecipazione e servizio ben noti a tutti, che lo avevano portato anche ad essere una colonna dell’Azione Cattolica e del coro parrocchiale: insomma un punto di riferimento vero per tutta la comunità di San Nazario”.

E proprio nella chiesa di San Nazario, questa mattina alle 10.30, sarà celebrato il funerale.

“Mancherai tanto, caro Toni e la Poli non ti dimenticherà: un abbraccio alla tua Marisa e a tutta la tua grande e bella famiglia”.