Varazze, da 10 anni parroco della chiesa Collegiata di S.Ambrogio: festa per don Claudio Doglio

Varazze. Domenica 5 dicembre, la comunità varazzina ha voluto festeggiare l’importante traguardo dei 10 anni di don Claudio Doglio quale parroco della chiesa Collegiata di Sant’Ambrogio, partecipando insieme al proprio sindaco Luigi Pierfederici e all’assessore Mariangela Calcagno, alla santa Messa celebrata dal Vescovo Calogero Marino e dal Vescovo emerito Vittorio Lupi.

La cerimonia di insediamento si è infatti tenuta domenica 4 dicembre 2011, con la partecipazione del Vescovo Vittorio Lupi, autorità civili, militari, forze dell’ordine, Confraternite, Oratorio Salesiano Don Bosco, responsabili del locale associazionismo socio-aggregativo, culturale, sportivo e una moltitudine di cittadini, conoscenti e amici provenienti anche da fuori città. Una folla presente in piazza Sant’Ambrogio, come si vede in poche occasioni, solo quelle veramente importanti e condivise.

Il rito di accettazione e ubbidienza al Vescovo, pronunciato da don Claudio Doglio nel corso della solenne messa d’insediamento, è ancora vivo nella mente dei fedeli, come pure la grande festa seguita dopo la funzione prima in piazza e poi nell’Oratorio Don Bosco: i bambini dell’Asilo Guastavino hanno intonato canzoncine; quelli della PGS hanno eseguito esercizi di danza acrobatica; i cori oratoriani hanno suonato e cantato; gli Scout e la Comunità Pastorale hanno consegnato i loro simboli di appartenenza.

Il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, ha così scritto sulla propria pagina Facebook dopo aver partecipato alla santa Messa in Sant’Ambrogio: “Una guida importante per i ragazzi e i giovani del nostro Oratorio. Grazie don Claudio Doglio. Oggi la comunità parrocchiale di S. Ambrogio ha festeggiato i 10 anni di guida. Con l’assessore Calcagno Mariangela abbiamo partecipato alla S. Messa celebrata dal Vescovo Mons. Vittorio Lupi e dal Vescovo Mons. Calogero Marino per celebrare nel modo migliore il decennale di Don Claudio. Sono stati anni di accoglienza, lavoro e crescita per la nostra comunità, oltre ai due ultimi anni di emergenza, nei quali grazie alla collaborazione, alla stima ed alla amicizia reciproca abbiamo raggiunto risultati importanti. Tanto lavoro abbiamo ancora da fare ma con il consiglio e l’aiuto di Don Claudio sicuramente il percorso sarà sempre in salita ma più sereno”.