Vado Ligure. Quella disputatasi ieri pomeriggio allo stadio Ferruccio Chittolina, dopo la vittoria contro l’Imperia, è stata un’altra sfida piuttosto cruciale per il Vado, un match da non sbagliare per continuare a mantenere le distanze dalla poco gradita zona playout. Alla fine però contro l’Asti è stato “soltanto” 2-2, un ennesimo pareggio che ha confermato quanto di buono mostrato nelle precedenti uscite tuttavia nuovamente senza conquistare l’intera posta in palio.

Il mancato aiuto della Dea bendata, gli infortuni occorsi a Brondi e Anselmo e i super interventi di Bustolin sono stati i temi argomentati da Matteo Solari, tecnico rossoblù il quale nel post partita ha dichiarato: “Un po’ la sfortuna e un po’ la bravura del portiere avversario ci hanno negato la vittoria. Noi siamo in sofferenza numerica, ma ho la fortuna di allenare una squadra unita con un gruppo forte e coeso: anche oggi la prestazione c’è stata”.

Successivamente l’allenatore ha svelato di aver fatto i complimenti ai suoi al termine del match, il tutto riservandosi però un po’ di tempo per capire su chi poter contare prima di iniziare a pensare al match proposto dal turno infrasettimanale contro il Ligorna di mister Monteforte. Infine il tecnico ha anche lasciato intendere che in quel di Genova potrebbe esordire Andrea Galvanio, nuovo acquisto presentato a sorpresa per sopperire alle pesanti assenze riscontrate nel reparto offensivo.

È terminata in questa maniera l’intervista a Matteo Solari, tecnico del Vado pronto adesso a presentarsi con il coltello tra i denti contro il Ligorna per riassaporare immediatamente la gioia derivante dalla conquista dei tre punti.