Vado e Quiliano, investiti dal treno mentre cercavano di raggiungere la Francia: cerimonia in memoria della tragedia

Vado Ligure-Quiliano. La notte del 22 dicembre 2020 per le comunità di Vado Ligure e Quiliano resterà segnata per sempre nel ricordo di una tragedia, che arriva da lontano, per consumarsi sui binari della speranza.

Rasti Mahmood Waisi e Bahroz Ismael Rasul fuggivano, come troppi altri, da una vita impossibile. La Francia era la loro meta ma il destino di un urto fatale ha fermato tutte le loro speranze e tutti i loro sogni.

A un anno esatto da quella tragedia, le Amministrazioni Comunali di Vado Ligure e Quiliano vogliono commemorare i due giovani kurdi e con loro tutti quelli che devono fuggire dai loro Paesi.

La cerimonia si svolgerà alle ore 10,30 di mercoledì 22 dicembre 2021 dalla rampa d’ingresso alla stazione ferroviaria Quiliano-Vado Ligure dove sarà installata la targa a memoria dei due giovani.