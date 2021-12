Vadese, Piu carica l’ambiente prima della sosta: “Riposo soltanto a Natale e a Capodanno, possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni”

Quiliano. Domenica pomeriggio allo stadio Andrea Picasso è andata in scena la sfida tra Vadese e Letimbro, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine è stato 6-0 per i padroni di casa, un risultato netto e meritato che ha permesso agli azzurrogranta guidati da mister Tony Saltarelli di chiudere il 2021 con il sorriso.

Uno dei mattatori della sfida insieme a Lorenzo Ninivaggi è stato sicuramente Niccolò Piu, attaccante autore di una prestazione straripante impreziosita da una tripletta personale. Al termine del match non poteva dunque mancare un suo commento relativo alla performance offerta dalla Vadese, intervista rilasciata esordendo in questa maniera: “Ora siamo più tranquilli. Abbiamo passato un brutto periodo in cui i pochi gol realizzati ed i risultati negativi purtroppo ci hanno un po’ condizionato, il risultato ottenuto (contro la Letimbro, ndr) ci fa davvero piacere e ci permetterà di passare delle feste serene.”

In seguito l’attaccante ha poi raccontato della rigidità di mister Saltarelli relativa agli allenamenti, un fattore confermato dalle pause concesse soltanto a Natale e a Capodanno. Durante gli altri giorni la Vadese lavorerà invece sul campo per preparare il girone di ritorno, questo tentando di farsi trovare al meglio al primo appuntamento del 2022 fissato il 9 gennaio. “In vista dei prossimi match c’è grande ottimismo – ha proseguito il bomber azzurrogranata – mancano ancora due ragazzi e poi avremo la rosa al completo. C’è stato un periodo in cui siamo stati falcidiati dagli infortuni, adesso però ci siamo tutti e sono convinto che potremo toglierci delle grandi soddisfazioni.”

È terminata in questa maniera l’intervista a Niccolò Piu, attaccante pronto a trascinare i compagni in vista di un girone di ritorno che si prospetta come davvero infuocato.