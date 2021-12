Vadese, Ninivaggi festeggia il compleanno con una tripletta: “Vincere era fondamentale”

Quiliano. Oggi alle 14:30 è andata in scena allo stadio Andrea Picasso la sfida tra Vadese e Letimbro, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine è stato 6-0 per i padroni di casa, un risultato netto che ha permesso agli azzurrogranata di terminare la prima parte di stagione con il sorriso.

Mattatore del match è stato Lorenzo Ninivaggi, assoluto protagonista di una prestazione magica messa in campo nel giorno del suo compleanno. Al termine della gara non poteva dunque mancare il commento da parte del numero 11 della Vadese, giocatore il quale ha dichiarato: “Oggi era fondamentale vincere per passare delle vacanze serene. Alcune partite non siamo riusciti a giocarle al meglio a causa di qualche infortunio di troppo, adesso puntiamo a ripartire dopo la sosta proprio come abbiamo terminato quest’ultimo scorcio di stagione.”

Grande fiducia quindi in vista del girone di ritorno, un sentimento scaturito da un gruppo coeso che rimane tale in qualsiasi occasione. Infine Ninivaggi ha concluso l’intervista spendendo ottime parole per il compagno di squadra Piu, anch’egli autore di una doppietta.