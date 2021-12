Vadese “forza 6”: Tony Saltarelli: “In settimana, si capiva che avremmo fatto una grande partita”

La Vadese strapazza 6 a 0 la Letimbro bissando il successo di sette giorni fa contro il Fegino. Sei punti che sistemano una classifica che si stava facendo complicata e che quindi sono stati accolti come un sollievo, così come il ritorno di tanti giocatori dagli infortuni, vero tallone d’Achille della Vadese.

Così Tony Saltarelli a fine partita: “Sono rientrati un paio di giocatori fuori da qualche settimana. La Vadese è questa, con giocatori esperti e che rischia poco dietro. Ci sono stati troppo infortuni quest’anno. Se ci mancano tanti giocatori che importanti per la squadra per noi è un problema, avendo tanti giovani. Abbiamo lavorato bene in settimana. Abbiamo meritato di vincere. La speranza è di recuperare tutti gli infortunati. Il nostro intento è mantenere la categoria e poi divertirci. Avrei voluto essere un po’ più su”.

“Lavoreremo con quelli di rientro dagli infortuni. Saremo quasi al completo con la rosa di 25. Pensare che siamo stati anche poco più di una decina in certe occasioni. Nonostante le difficoltà, sono stato felice di aver fatto giocare dei giovani. Ho parlato con Piu, raccontandogli un po’ di quando giocavo io. Sono contento della sua tripletta e di quella di Ninivaggi”, conclude il tecnico azzurro-granata.