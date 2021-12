Vaccino Covid, un anno fa la prima dose somministrata in Liguria: oggi sono oltre 2,7 milioni

Liguria. È partita esattamente un anno fa, il 27 dicembre 2020, la campagna vaccinale in Liguria. La prima a ricevere la dose di vaccino anti Covid è stata Gloria Capriata, infermiera della terapia intensiva del San Martino e, da quel giorno, nella nostra regione sono state somministrate 2.763.417 dosi.

A ricordare questa data importante e i passi fatti fino ad ora nella pandemia nella nostra regione, è il presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti: “Uno sforzo enorme da parte di tutta la sanità ligure, a cui ha risposto con responsabilità e spirito civico la stragrande maggioranza della popolazione – afferma – sono infatti 1.219.938 i liguri che hanno ricevuto almeno una dose sui 1.384.066 over 12 che abitano nella nostra regione”.

Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, invece, “sono oltre 10.460 le prenotazioni e più di 2.640 le somministrazioni”.

“Il mio grazie va a tutti i liguri che hanno capito quanto sia importante vaccinarsi per sconfiggere la pandemia – dice Toti – Anche in queste settimane di forte circolazione del virus la vaccinazione si sta dimostrando l’arma fondamentale, dati alla mano, per ridurre la pressione sugli ospedali e salvaguardare le vite delle persone più fragili”.

“In questo momento in Liguria vi sono 12 persone vaccinate in terapia intensiva su 1.125.543 persone over-12 che hanno completato il ciclo vaccinale, dati da zona bianca, e 29 persone sulle 258.523 che non hanno ricevuto il vaccino. Grazie al vaccino abbiamo tutelato la nostra salute, ci siamo riappropriati della nostra vita e abbiamo permesso all’economia di ripartire”, conclude.