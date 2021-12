Vaccino Covid, Figliuolo: “Pronti a portarlo casa per casa. Disponibili cinque mila dosi al giorno”

Roma. “Siamo pronti a immunizzare casa per casa, fino a Natale abbiamo la disponibilità di 500mila dosi al giorni”. Lo ha detto questa mattina il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, dopo la nomina alla testa del Covi, vale a dire il comando operativo di vertice interforze, l’ente che coordina e dirigine tutte le operazioni militari delle forze armate, pur mantenendo anche l’incarico di Commissario Straordinario per la lotta al Covid.

Secondo quanto riporta la Stampa, il generale avrebbe sottolineato come “con il coordinamento dei vari Corpi delle forze armate potrà ancor meglio assicurare l’apporto dei militari per coprire l’ultimo miglio della campagna vaccinale. Dal Comando Operativo di Vertice Interforze dipendono già l’hub nazionale di stoccaggio vaccini e tutti i contributi essenziali che le Forze Armate, grazie alla grande disponibilità assicurata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, stanno fornendo alla campagna vaccinale – continua – Specie con i team sanitari mobili che portano le vaccinazioni nelle zone remote del Paese, facendo un lavoro di grande qualità casa per casa, in favore di persone anziane e fragili che hanno difficoltà ad accedere alla vaccinazione”.

“I target minimi finora indicati per il mese di dicembre sono stati pienamente rispettati – ha poi sottolineato – Le Regioni stanno superando le aspettative e si è creato un bell’effetto emulativo, e ciò è assai importante per anticipare le mosse del virus. Ora contiamo di mantenere la media di 500mila somministrazioni nei feriali e di 300-350 mila nei festivi, da qui fino al 26 del mese. Gli approvvigionamenti e le riserve disponibili costituiscono il potenziale per vaccinare tutti coloro che si presenteranno, nel rispetto delle tempistiche tra una dose e la successiva”.