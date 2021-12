Vaccino, arriva il turno dei bambini: via alle prenotazioni per la fascia 5-11 anni

Liguria. Si apre oggi, lunedì 13 dicembre, con l’obiettivo di proteggere i più piccoli e contribuire a frenare il virus, la prenotazione dei vaccini Covid per la fascia d’età che va tra i 5 e gli 11 anni. Giovedì scatteranno le prime dosi ai più piccoli. Dalle ore 12 anche in Liguria, in attuazione delle indicazioni della struttura del commissario Figliuolo.

Ai bambini sarà somministrato il vaccino di tipo Pfizer in due dosi e con una quantità di antigeni pari a un terzo di quella utilizzata per gli adulti. La somministrazione ha ricevuto i via libera delle agenzie del farmaco, europea e italiana, Ema e Aifa.

I genitori potranno prenotare il vaccino per i bambini attraverso i consueti canali dedicati (www.prenotovaccino.regione.liguria.it, Cup, farmacie abilitate con il servizio Cup e numero verde 800 938 818) mentre da giovedì 16 dicembre inizieranno le vaccinazioni. Per poter effettuare il vaccino serve il consenso di entrambi i genitori del piccolo.

“Su tutto il territorio sono stati individuati diversi centri vaccinali – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – con spazi dedicati per i più piccoli e, soprattutto, con la presenza dei pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti dell’ospedale Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. L’appello alle famiglie è quello di rivolgersi agli specialisti, al pediatra di fiducia per rivolgere le proprie domande, in modo da poter contare di informazioni qualificate. Solo in questo modo potranno fare una scelta consapevole”.

Va esattamente in questa direzione l’iniziativa di giovedì 16 dicembre alle 17.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Gaslini dove gli esperti dell’ospedale pediatrico, in prima linea durante l’emergenza pandemica, affiancati dall’ordine dei medici e dai pediatri di libera scelta, risponderanno alle domande dei genitori, in diretta sui canali social di Regione e anche attraverso diversi media cittadini.

L’obiettivo è informare le famiglie, fornendo loro tutti gli strumenti necessari per decidere in modo consapevole in merito alla vaccinazione dei bambini. A rispondere alle domande delle famiglie saranno, in particolare, il direttore scientifico dell’ospedale pediatrico Gaslini Angelo Ravelli, il responsabile dell’unità operativa Malattie infettive Elio Castagnola, il responsabile del Centro di allergologia Mariangela Tosca. Per l’ordine dei medici saranno presenti Alessandro Bonsignore, presidente ligure, Federico Pinacci, vicepresidente genovese, Gianni Semprini, pediatra e consigliere dell’ordine di Genova. Per i pediatri di libera scelta ci saranno Michele Fiore, segretario regionale ligure della Fimp (Federazione italiana medici pediatri), il dottor Giorgio Conforti vicesegretario Fimp Liguria e responsabile nazionale dell’area vaccini della Fimp, Alessandro Giannattasio, segretario regionale della Federazione CIPe-SISPe-SINSPe.

Questi i centri vaccinali per la fascia pediatrica:

ASL 1

• Palasalute Imperia – da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19.

• Palafiori Sanremo – 16, 17,20,22,23, 27 e 30 dicembre. Dalle 15 alle 19.

ASL 2

• Savona – Terminal Crociere: mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30

• Finalborgo – Santa Caterina, Via Lancillotto: martedì, dalle 14.30 alle 18.30

• Cairo Montenotte – Hub Sunrise Via Cortemilia, mercoledì, dalle 14 alle 20.

• Alassio – Alassio Salute: giovedì, dalle 14 alle 20.

ASL 3

• Villa Bombrini: da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13.

• Fiumara – Palazzo della Salute, Via degli Operai 80, 1° piano: mercoledì, dalle 14 alle 17.

• Palazzo della Salute Struppa, Via Struppa 150: da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13.

• Casa della Salute Quarto, Via G. Maggio 6: martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 10.30.

• Casa della salute, Via Multedo di Pegli 2 C: da lunedì a sabato, dalle 8 alle 13.

ASL 4

Nei giorni feriali con orario 14-20, escluso sabato e festivi (no 24 e 31 dicembre):

• Rapallo – ospedale piano terra presso ex punto primo intervento oculistico

• Lavagna – ospedale 2° piano presso S.C. pediatria.

• Sestri Levante – ospedale 2° piano presso Consultorio.

ASL 5

• Spezia – distretto 18, Via Sardegna 45 (Bragarina): 16 dicembre dalle 14 alle 19, lunedì e mercoledì (esclusi festivi) dalle 14 alle 19.

• Sarzana – ospedale San Bartolomeo Sarzana: venerdì dalle 14 alle 19 (escluso 31 dicembre), sabato dalle 8 alle 13.