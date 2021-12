Vaccinazioni fascia 5-11, Alassio Salute anche hub pediatrico: “Bambini così possono giocare sicuri”

Alassio. Prenotazioni da lunedì 13 dicembre per la fascia 5-11 anni su prenotovaccino.regione.liguria.it. Prosegue la campagna per gli adulti il martedì e il mercoledì, il giovedì sarà dedicato ai bimbi con il supporto di medici pediatri. E’ questo il calendario dell’hub vaccinale di Alassio Salute.

“Alassio è stata scelta come hub vaccinale pediatrico per il ponente”. Ad annunciarlo il responsabile del centro medico Alassio Salute, Francesco Bogliolo che con il team di medici di medicina generale si è attivato sul fronte della campagna vaccinale contro il Covid-19.

“Le Asl infatti – aggiunge l’assessore alle politiche Sanitarie del Comune di Alassio, Fabio Macheda – hanno individuato gli hub che su tutto il territorio ligure saranno a disposizione per la vaccinazione anti covid della fascia 5-11 anni, individuando nella struttura alassina un riferimento per la provincia di Savona”.

“Dai dati che emergono dai rapporti dell’Iss – il commento di Giovanni Ragazzini, specialista in Pediatria Neonatologia e Statistica sanitaria​ – si assiste ad un netto incremento dei contagi e dei casi di ricovero ospedaliero e in terapia intensiva nella fascia di età 5/11 anni. Questo fenomeno deriva dal fatto che questa popolazione non è protetta da nessun vaccino ed è presumibile che possa incrementarsi per il susseguirsi della comparsa di varianti con maggior capacità di diffusione, come già accaduto per l’espandersi della variante Delta”.

“A preoccupare, al di là dell’andamento più benigno della malattia nei bambini rispetto agli adulti, è la maggiore possibilità di andare incontro alla malattia infiammatoria multisistemica, patologia grave che si sviluppa con un picco di incidenza massimo intorno ai 9 anni – aggiunge Ragazzini -. Il vaccino rappresenta, per questa fascia di età, uno strumento di prevenzione ampiamente sperimentato e sicuro per evitare le conseguenze più gravi della malattia e per consentire ai bambini la partecipazione ad una vita sociale attiva e sicura, base fondamentale per un corretto sviluppo psichico, relazionale e culturale”.

Il centro medico alassino è disponibile al giovedì dalle 14 alle 20 per 90 posti disponibili nella fascia 5-12 anni. Con lo staff di Alassio Salute al completo saranno coinvolti anche i pediatri e i volontari della protezione civile e della croce rossa. Il martedì e il mercoledì continua invece a pieno regime la campagna vaccinale per gli adulti.

Le prenotazioni sono aperte dalle ore 12 di lunedì 13 dicembre, mentre le vaccinazioni si effettueranno dal 16 dicembre.