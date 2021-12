Under 17 Eccellenza, Pallacanestro Vado qualificata per la fase Top

Vado Ligure. Con tre giornate d’anticipo, l’Azimut Pallacanestro Vado si qualifica per la seconda fase Top del campionato Under 17 Eccellenza in Piemonte

Anche se dovesse sempre perdere da ora in avanti (un riposo e due difficili partite con Basket Torino in casa e Derthona in trasferta, le uniche perse nel girone d’andata) la squadra di coach Prati non vedrebbe in pericolo il quarto posto utile al passaggio del turno per il vantaggio (2 a 0) negli scontri diretti con My Basket Genova.

Una bella soddisfazione per i biancorossi grazie alla vittoria piuttosto netta nel punteggio col Cus Torino (81-63), battuto con molte difficoltà e un po’ di fortuna nella gara d’andata (tripla di tabella non dichiarata di Mozzati nell’ultimo giro di lancette) presentatosi al Dome privo di due ragazzi importanti come Porcella e Ruà. Dal canto suo Vado doveva fare a meno dell’indisposto e scavigliato Migone con Serafini e Tridondani molto acciaccati e con un solo allenamento in settimana oltre a Scarsi, condizionato dal polpaccio dolorante e crampi a partire dal terzo quarto.

Trascinata da un migliorato Siby nell’andare a rimbalzo d’attacco e nel non abbassare la palla, Vado trova per la prima volta risposte di esistenza da parte di Seslija trasformato dall’effetto Guarnieri, lo sciamano tornato dalla Sicilia.

Dopo un buon inizio (20-11 a fine primo quarto) i biancorossi approcciano male l’avvio del secondo (21-18), ma dopo un provvidenziale time-out piazzano un 15 a 2 di parziale che di fatto chiude la partita nonostante l’impegno di Torino con Begni davvero sugli scudi.

Nel massimo vantaggio del più 24 (71-57 al 32°) si distingue anche Pellegrino (classe 2007) entrato in quintetto e impiegato sia con Scarsi che al suo posto. Encomiabile “duracell” Serafini (unico spremuto per 40’) che in settimana ha passato più tempo sul lettino del fisioterapista che in campo.

Benedetta la sosta che, grazie al riposo nella prossima giornata, farà tornare in campo non prima di metà gennaio.

Il tabellino della partita valevole per l’11ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Mastro Viaggiatore Cus Torino 81-63

(Parziali: 20-11; 39-24; 58-41)

Azimut Pallacanestro Vado: Rondinini ne, Segarich ne, Bianchi, Mozzati ne, Patrone ne, Pellegrino 4, Scarsi 17, Tridondani 2, Serafini 10, Siby 33, Seslija 13. All. Prati. Ass. Colandrea.

Mastro Viaggiatore Cus Torino: Begni 18, Coggiola, Paletto 10, Grizzaffi 4, Circassi, Sortino 2, Alessi 11, Gjika 5, Lo Buono, Salvetti 2, Tiengo 11. All. Ancona. Ass. Subbiani.

Arbitri: Martino (Boissano) e Moroni (Savona).