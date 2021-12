Una raccolta di doni, biglietti di auguri e disegni: l’iniziativa di “Quelle del Cappotto” per gli anziani del Ramella di Loano

Loano. Il gruppo di “Quelle del Cappotto” chiama a raccolta i loanesi per riempire un baule di doni da consegnare per Natale agli anziani residenti nella casa di riposo Ramella.

“Il cuore di Loano è grande e siamo già state contattate da tante persone che hanno nell’animo il desiderio di contribuire, partecipare e portare il proprio omaggio – spiegano – Noi non chiediamo solo doni utili a rendere maggiormente confortevole il soggiorno nella casa di riposo, ma anche biglietti di auguri e disegni realizzati dai bambini. Chiediamo di regalare emozioni e di far sognare i nostri Nonnini: così che possano dai loro letti e dalle loro stanze immaginare una comunità di grandi e piccini che si unisce per confortarli e far sentire loro luce e calore, anche da distante”.

“Una classe elementare di Loano ci ha consegnato in dono dei disegni creati appositamente per i nonnini del Ramella, e trovando il gesto incantevole, invitiamo tutti i bambini di Loano a realizzare un disegno da mettere nel baule”.

Alle 19 circa è prevista una foto di gruppo, che verrà scattata dal fotografo Alessandro Gimelli, La foto verrà recapitata al Ramella, unitamente al baule, dalle ragazze del “Cappotto”.