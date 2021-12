Un vigile fa solo le multe? Nasce il libro del comandante della polizia locale di Vado per sconfiggere gli stereotipi

Vado Ligure. Cosa fa un vigile oltre le multe? E’ per rispondere a questa domanda, ma soprattutto per superare tutti gli stereotipi che ruotano attorno alla figura di questi agenti municipali che, in chiave ironica e leggera, il comandante della polizia locale di Vado Ligure, Domenico Cerveno, si è messo in gioco scrivendo il suo primo libro dal titolo “Urbano, le avventure di un Vigile”.

Nel volume, edito della Marco Sabatelli Editore di Savona, l’autore racconta le vicende di servizio di un vigile urbano di nome e di fatto, il quale, a metà degli scorsi anni ’90, ha iniziato a lavorare come agente nella polizia municipale per poi progredire nella carriera diventando prima ufficiale e dopo comandante, con cenni a momenti speciali della sua vita privata, evidenziandone la maturazione umana e professionale.

“La narrazione ironica e leggera, fondamentalmente veritiera, senza enfatizzazioni leggendarie di dubbia credibilità, oltre a sollecitare qualche sorriso in quest’era tutt’altro che allegra e spensierata, mostra quale articolato mix di competenze ed attitudini è richiesto ai moderni addetti per svolgere in maniera adeguata le funzioni di polizia locale, applicando in modo ragionato un quadro normativo complesso e non sempre di chiara ed univoca interpretazione” spiegano dalla casa editrice Sabatelli.

“Sottolineando l’ampiezza e la trasversalità dei loro compiti, si vuole contribuire al superamento degli stereotipi, semplicistici e ingenerosi, che inquadrano i vigili urbani come meri gabellieri impegnati a spremere gli utenti stradali con sanzioni pecuniarie per esigenze di cassa degli enti di appartenenza, mentre a molti, anche a qualche addetto ai lavori, sfugge che l’aiuto e la difesa dei cittadini, specie di quelli più deboli, costituiscono la missione centrale delle donne e degli uomini della polizia municipale” concludono.