Un presepe luminoso a opera dei ragazzi del Ceriale NoStop aps

Ceriale. Quest’anno per tutto il periodo natalizio sarà possibile ammirare un presepe luminoso a Ceriale. Ad affermarlo sono i ragazzi del Ceriale NoStop aps, la stessa associazione di promozione sociale che aveva partecipato all’ultima edizione del Carnevalöa prima del periodo Covid.

Il presepe è stato posizionato in una location in prossimità della frazione Peagna, nelle immediate vicinanze del museo paleontologico Lai.

La fascia oraria in cui le immagini luminose rimarranno accese sarà indicativamente dalle 18 alle 21. Chi avesse piacere potrà fare un’offerta nel salvadanaio installato sulla cancellata del terreno. Il ricavato sarà utilizzato dall’associazione per altre iniziative simili.

“Non è stato facile, tra contrattempi ed imprevisti tecnici, non ci siamo persi d’animo – commentano dall’associazione -. Speriamo di riuscire ad ottenere il nostro obiettivo, ovvero donare un po’ di serenità e di magia tipica del periodo natalizio”.