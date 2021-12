Un libro per la pediatria del San Paolo: l’intero ricavato per l’acquisto di un respiratore artificiale neonatale

Savona. Dopo il libro “Polvere e passione” che ha permesso di raccogliere circa 8mila euro donati in beneficienza ai ragazzi di Isforcoop, in libreria arriva il secondo volume chiamato “Calcio e passione. Nuove storie dai dilettanti anni ’70 e ’80”, che racconta aneddoti personali e divertenti sul gioco del calcio. Il raccolto sarà devoluto anche questa volta per una causa sociale, alla pediatria del San Paolo di Savona. In particolare, per l’acquisto e la donazione di un respiratore artificiale neonatale.

“Da un progetto nato da un gruppo di ex calciatori dilettanti genovesi l’iniziativa benefica si è estesa, fino a coinvolgere ex calciatori savonesi come Giancarlo Bossolino, responsabile della sezione giovanile del Vado – spiega Alessandro Zanetti, promotore dell’iniziativa -. Con il precedente libro e la vendita di quasi 800 copie abbiamo raccolto circa 8mila euro: grazie a questo successo abbiamo deciso così di riproporre il progetto, con la stesura di un nuovo libro”.

“Questa volta, oltre contenere racconti e testimonianze di ex calciatori dilettanti provenienti dalle zone del genovese, abbiamo deciso di raccogliere anche le storie personali di chi ha calciato il pallone per passione nel savonese. Il risultato è stato un libro ironico, divertente e passionale sugli anni ’70 e ’80” continua Zanetti.

“Il prezzo della stampa è frutto di un contributo volontario degli autori – aggiunge Zanetti -. Il costo del libro, di 14 euro, sarà devoluto interamente nel progetto benefico”.

Il libro sarà acquistabile nelle librerie Feltrinelli, Coop, nel Centro Calcio di via Montenotte 89r a Savona, e in altri punti vendita della provincia savonese e genovese.