Un baule da riempire di doni per gli anziani della casa di riposo Ramella: l’iniziativa di “Quelle del Cappotto”

Loano. Per manifestare la propria vicinanza agli anziani ospiti della casa di riposo “Ramella” di Loano, il gruppo “Quelle del Cappotto” ha ideato un’iniziativa “in un periodo così delicato da un punto di vista psicologico e fisico, in un momento segnato da preoccupazioni e paure”.

“Abbiamo pensato ad un evento che possa far sentire agli anziani del Ramella la nostra vicinanza e il calore di tutti i loanesi – affermano Quelle del Cappotto -. Apriremo un baule da riempire di doni, utili alla loro permanenza nella casa di riposo, per renderla più confortevole e stimolante”.

“Dopo un confronto con il Comune di Loano, specifichiamo che i regali utili (di piccola entità), possano essere riferibili a queste tipologie: scialli, pastelli, pennarelli, album da disegno, bambole, coperte, cuscini, indumenti di vario genere (ovviamente si richiede materiale nuovo).

L’appuntamento è per sabato 18 dicembre, dalle 18 alle 20, presso l’Olivier’s Pub (da Gigio), in corso Roma 128 a Loano. Durante l’aperitivo, indicativamente alle ore 19, è prevista una foto di gruppo, che verrà scattata dal maestro, artista e fotografo Alessandro Gimelli & the Overpass”.

La foto verrà recapitata al Ramella, unitamente a tutti i doni, dalle ragazze del “Cappotto, che cercheranno di trasferire l’affetto di tutta la comunità ai i nostri Nonnini”.