“U Giru de Natale”, Sara Meloni vince nel Principato di Monaco

Borghetto Santo Spirito. Nella mattinata odierna, domenica 12 dicembre, Sara Meloni si è presentata ai nastri di partenza del “U Giru de Natale”, la leggendaria gara monegasca su strada nella quale, ogni anno, oltre duemila atleti si ritrovano per percorrere un circuito che ricalca in parte quello del gran premio automobilistico.

La corsa, organizzata a Monte Carlo dall’Association Sportive de la Sûreté Publique, è tornata quest’anno in scena per la 27ª volta, dopo l’annullamento dell’edizione 2020.

Alle ore 9, dal Porto d’Ercole, ha preso il via la corsa. Fin dai primi metri l’atleta del Team Endurance di Borghetto Santo Spirito, 9 anni di età, allenata da papà Piernicola Meloni e mamma Eleonora Ferrara ha corso in testa la gara riservata alla categoria Esordienti Under 10, giungendo prima al traguardo al termine dei 1.000 metri del percorso, conquistando il gradino più alto del podio nella sua categoria e giungendo seconda nella classifica assoluta con maschi e femmine.

Questa nuova impresa di Sara è stata resa possibile da Giuseppe Agnese delle Agenzie Immobiliari Gabetti di Loano e Finale Ligure, ammiratore della giovane promessa che ha voluto fortemente investire sul suo futuro atletico.