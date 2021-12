Tutela anziani e disabili, il sottosegretario Costa: “Alla Liguria 400 mila euro per le telecamere in strutture sanitarie”

Liguria. “Prosegue l’impegno e la massima attenzione del Governo nel percorso di tutela degli anziani e dei soggetti con disabilità. Nel dettaglio, alla Liguria spettano oltre 2 milioni fino al 2024, di cui oltre 400mila euro quest’anno”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a margine della seduta odierna della Conferenza Stato-Regioni.

“E’ stato, infatti, appena deliberato il riparto per il 2021 delle risorse del Fondo finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, nonché all’acquisto di apparecchiature rivolte alla conservazione delle immagini – spiega Costa -. Sono stati previsti 80 milioni di euro fino al 2024 da ripartire tra le Regioni. La cifra per il 2021 è di 15 milioni di euro”.

“Dovere delle istituzioni e della politica impedire qualsiasi situazione di abuso e maltrattamento e garantire la sicurezza e il benessere degli anziani e dei disabili ospitati in queste strutture, oltreché la serenità alle loro famiglie. Il provvedimento rappresenta inoltre una forte garanzia per i lavoratori stessi e uno strumento per poter lavorare con maggior tranquillità”.