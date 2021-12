Tubatura rotta in via Nizza, Parodi: “Problema di manutenzione, lavoreremo a un censimento del sottosuolo”

Savona. “Chiediamo un pochino di pazienza e ci scusiamo, cercheremo di lavorare affinché queste situazioni succedano sempre meno”. Questo il messaggio ai cittadini di Lionello Parodi, l’assessore alla Cura della Città, dopo il guasto ad una tubatura di via Nizza, che ha provocato la chiusura di un tratto di Aurelia con pesanti conseguenze sul traffico cittadino e lo stop al servizio idrico per alcuni condomini e la caserma dei vigili del fuoco.

E proprio mentre sono in corso i lavori di ripristino della condotta, si pensa già a come evitare che il problema si verifichi nuovamente. “C’è un problema generale di manutenzione, ci sono tubi vecchi da sostituire – spiega Parodi -. La grossa scommessa per questa amministrazione, come in generale tutte le amministrazioni, credo sia quella della manutenzione del territorio. Su questo c’è da lavorare”.

“Una riflessione su come intervenire sull’infrastrutture deve essere fatta – prosegue -. Tengo in particolare, e ne ho già parlato con gli uffici, a fare un lavoro di censimento del sottosuolo savonese. Esistono già delle mappature, ma credo che si debbano mettere a sistema per cercare di fare una programmazione ed eventualmente intervenire nelle situazioni più critiche”.

Infine un commento sui disagi di questa mattina: “La situazione non è buona perché si è interrotta completamente la circolazione in via Nizza. Il comandante dei vigili e gli uffici comunali hanno provveduto a trovare vie alternative che rallentano comunque il traffico. Si sono subito attivati i tecnici dell’acquedotto, nel giro di meno 24 ore sarà sostituito il tubo, i condomini senza acqua la riavranno nel pomeriggio o in serata”, queste le previsioni dell’assessore.