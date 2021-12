Travolto da un’auto, sempre gravi le condizioni del 70enne carcarese

Carcare. E’ ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure G.E., il 70enne investito martedì pomeriggio da un’auto a Carcare, all’altezza del tratto della Sp 29 nella confluenza con via Castellani.

L’uomo ha riportato un grave trauma cranico, traumi agli arti inferiori e altre ferite sul resto del corpo: le sue condizioni restano molto gravi per le conseguenze dell’impatto con la vettura e la successiva caduta a terra sull’asfalto.

La prognosi è ancora riservata e il 70enne rimane sotto stretta osservazione medica in attesa di una evoluzione del quadro clinico relativa alle terapie e al trattamento sanitario al quale è sottoposto dallo staff medico del Santa Corona.

Soccorso dai militi della Croce Bianca carcarese e dall’automedica del 118, il 70enne era stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso il nosocomio pietrese.

I carabinieri della stazione di Cengio e della Radiomobile hanno ricostruito l’esatta dinamica dell’investimento pedonale, con il conducente della vettura indagato, ad ora, per lesioni stradali: alla guida di una Station Wagon non avrebbe visto l’uomo attraversare la strada, centrandolo in pieno.