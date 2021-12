Traliccio precipita sulla strada, chiusa la sp42: intervento dei vigili del fuoco [AGG. RIAPERTA]

Cosseria/Cengio. Agg. ore 19.20 A seguito dell’intervento dei vigili del fuoco, il traliccio è stato rimosso dalla strada e la strada provinciale 42 è stata riaperta al traffico. Fine degli aggiornamenti

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi a causa di un traliccio caduto lungo la strada provinciale 42, tra Cosseria e San Giuseppe.

Sul luogo dell’episodio erano in corso dei lavori quando, per cause ancora da accertare, un traliccio della luce è finito sul manto stradale. Fortunatamente non si registrano veicoli coinvolti nell’incidente.

Al momento la strada provinciale è stata chiusa per permettere ai vigli del fuoco di rimuovere il traliccio dalla strada e consentire il ripristino della normale viabilità.