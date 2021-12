Finale Ligure. Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l’incidente verificatosi questa mattina intorno alle 8 a Finalborgo sulla strada che va verso il casello autostradale. Il conducente di un camioncino, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada e ha distrutto parte di un’abitazione

Il mezzo, che viaggiava in direzione del casello, ha divelto una cancellata, sfondato un muretto ed è finito nel giardino di sotto, distruggendo parte della muratura. Un volo incredibile dal quale il veicolo è uscito praticamente distrutto ma che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per il conducente. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Bianca di Finale, ma l’uomo era illeso.

Inevitabili le ripercussioni per il traffico, con lunghe code in entrambe le direzioni da e verso l’autostrada. E inevitabile anche la rabbia dei residenti: “Queso tratto è pericolo, e non è stato fatto mai niente – tuona Giampaolo Raspanti, proprietario della casa e del giardino travolti dal camioncino – Eravamo in casa e una ‘bomba’ ha causato un disastro. Se fossero andati ai 50 o ai 30 all’ora non sarebbe successa una cosa del genere”.

La rabbia è tanta, alimentata anche dal pericolo appena corso: “Qui si rischia di morire ogni giorno perché per andare a Finalborgo bisogna passare lungo la strada. Ho avvisato il sindaco tempo fa, ho scritto, ho parlato con l’assessore alla viabilità: mi hanno risposto che vedranno, parlando con il Comando, cosa fare per la velocità. E nel frattempo è successo questo, è andata bene che non ci sono stati morti. Io ero appena rientrato in casa, 15 minuti prima stavo passando proprio di qui: sarei morto…”.