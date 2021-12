Finale Ligure. Tragedia nel finalese stamattina poco dopo le 12.

Un climber, mentre stava arrampicando sulla falesia dei Tre Porcellini, sarebbe precipitato, per cause ancora da accertare, per 40 metri.

La vittima è un austriaco di 45 anni, che si trovava nel savonese con la fidanzata.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i militi della Croce Verde di Finalborgo e l’elicottero.

Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.