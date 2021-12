Tragedia ad Alassio, schiacciato da un mobile: imprenditore deceduto

Alassio. Infortunio domestico dalle tragiche conseguenze: un uomo, un imprenditore, è deceduto questa mattina ad Alassio dopo essere rimasto schiacciato da un mobile.

E’ successo all’interno della sua abitazione, situata poco oltre il cimitero alassino.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato scoperto questa mattina, intorno alle 9.30. Non avendo più sue notizie è scattato l’allarme, con l’arrivo sul posto di vigili del fuoco, sanitari e forze dell’ordine.

Per lui non c’è stato nulla da fare e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sono in corso accertamenti sull’accaduto, con un sopralluogo accurato nell’alloggio dell’uomo: stando alle prime indagini si tratterebbe di una incidente tra le mura domestiche, tuttavia si attendono ancora i riscontri sulla tragedia.

La morte sarebbe stata provocata dai traumi dello schiacciamento. Resta da capire l’ora esatta del decesso.

Per gli investigatori pare accertata la causa accidentale.

Aggiornamenti in corso