TPL Linea, il nuovo logo del servizio scuolabus sarà disegnato dagli studenti

Savona. TPL Linea lancia un concorso grafico per le scuole primarie dedicato alla creazione del nuovo logo del servizio scuolabus e l’azienda invierà specifica mail di dettaglio agli istituti coinvolti dall’iniziativa.

Il logo dovrà identificare e rappresentare il servizio scuolabus, garantendone visibilità e riconoscibilità, ed è riservato agli alunni delle scuole primarie della provincia di Savona dove opera il servizio di trasporto scolastico di TPL Linea.

All’interno di ogni classe i docenti sceglieranno la proposta ritenuta migliore e la scuola invierà all’azienda di trasporto savonese un singolo elaborato per classe.

Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti: saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.).

A pena di esclusione, il marchio non dovrà costituire né evocare:

1) pregiudizi o danno all’immagine di TPL Linea o di terzi;2) propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o sportiva; 3) pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di prodotti o servizi; 4) messaggi offensivi, incluse le espressioni d fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Per quanto riguardo i requisiti tecnici richiesti dal bando, il disegno del logo dovrà essere realizzato su foglio bianco formato A4 liscio – senza righe né quadretti. L’elaborato potrà essere realizzato in formato cartaceo o in formato digitale, in bianco e nero o a colori.

Il disegno grafico dovrà essere semplificato, immediatamente comprensibile e dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno condotto alla sua realizzazione.

Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa.

TPL Linea dovrà poter utilizzare il logo sia come pannello sui mezzi, sia per la carta intestata quanto per un utilizzo social e/o pubblicitario.

Gli elaborati ritenuti migliori, al massimo uno per ogni classe, allegando per ciascuno:

– Il logo scuolabus realizzato (come allegato multimediale o scannerizzazione a colori del formato cartaceo);

– Relazione descrittiva dell’elaborato;

– Anagrafica (indicazione di: scuola – classe – recapito telefonico per ogni elaborato);

– Dichiarazione di partecipazione e accettazione del bando.

Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al concorso.

In caso di formato cartaceo, la scuola dovrà mettere a disposizione dell’azienda, su richiesta espressa, il foglio originale.

Il Consiglio di Amministrazione di TPL Linea nominerà una commissione giudicatrice composta da 3 membri, di cui uno esterno all’azienda (tecnico/grafico), che esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:

– Originalità del logo;

– Creatività dell’immagine e dei colori;

– Forza comunicativa connessa alla relazione che spiega ed accompagna l’elaborato;

– Realizzabilità e riproducibilità del logo.

L’istituto che avrà inviato il logo ritenuto migliore riceverà un premio in materiale scolastico del valore massimo di 1.000 euro. Nel caso in cui più elaborati fossero ritenuti meritevoli di riconoscimento la commissione potrà decidere di suddividere il premio per un massimo di 3 elaborati, anche con quote differenti.

TPL Linea, se possibile, organizzerà la giornata di premiazione per ufficializzare l’esito del concorso e presentare, quindi, il nuovo logo per il servizio scuolabus.

“Si tratta di una iniziativa voluta da TPL Linea per coinvolgere i giovani alunni nella creazione di un marchio aziendale genuino e originale rivolto al nostro servizio scuolabus nel savonese, che vede un progressivo ampliamento dei comuni interessati” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Saremo lieti di accogliere il progetto e/o i progetti vincitori di questo concorso grafico e successivamente mettere in atto sui nostri mezzi il nuovo logo. Ringraziamo anticipatamente le scuole per la collaborazione e la partecipazione a questo bando, una iniziativa unica nel suo genere e che vuole rappresentare un legame continuo e sentito con il mondo scolastico del savonese” concludono i vertici di TPL Linea.