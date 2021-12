Toirano punta sulla videosorveglianza: in arrivo cinque nuovi varchi per monitorare gli ingressi al paese

Toirano. La giunta comunale di Toirano ha approvato un progetto per il potenziamento della video-sorveglianza territoriale e stradale al fine di incrementare la sicurezza urbana.

Le telecamere di videosorveglianza saranno installate nei principali varchi di ingresso al paese e successivamente anche nelle zone pubbliche ritenute maggiormente sensibili. Il progetto prevede l’installazione di cinque varchi: il primo in via Canepari, nella zona artigianale; il secondo sulla Sp34 all’altezza di via Rio Fine; il terzo in via Maccagne; il quarto sulla Sp25 all’altezza di via Costa e il sesto sulla Sp60 a Carpe.

Si tratta di dispositivi piuttosto complessi che, per il loro corretto utilizzo sul territorio, devono saper coniugare sia il valore della sicurezza sia quello della privacy; le telecamere saranno anche in grado di leggere le targhe delle auto e le immagini verranno archiviate in un computer del Comune, dove saranno a disposizione delle forze dell’ordine.

“Sempre più i sistemi di videosorveglianza sono utilizzati dalle amministrazioni locali come strumento di rassicurazione, perché offrono il vantaggio di dare una risposta immediata al senso di insicurezza dei cittadini – ricorda il sindaco Giuseppe De Fezza – La finalità è quella di garantire una maggiore sicurezza urbana attraverso il meccanismo della prevenzione; ciò sotto forma di deterrenza: infatti i varchi consentiranno alle forze dell’ordine di monitorare da remoto gli accessi stradali al fine di garantire una maggiore sicurezza sul territorio”.

“L’installazione e la messa in opera di questo sistema si inserisce all’interno del programma di questa amministrazione che aveva messo come punto fermo la sicurezza dei cittadini – aggiunge il primo cittadino – Come ben sappiamo Toirano è attraversata da due strade provinciali che consentono collegamenti strategici dal basso Piemonte alla riviera; per tanto, nella relazione progettuale presentata alla Prefettura abbiamo dato anche evidenza del fatto che il sistema di videosorveglianza, da noi proposto, è di interesse , anche, di tutta la vallata e non solo”.

“Ringrazio il comandante della polizia municipale Antonio Mattiauda ed il responsabile dell’ufficio tecnico geometar Nicola Nocera per il lavoro di analisi progettuale svolto in piena sinergia con l’assessore ai lavori pubblici e alla polizia municipale Claudio Oddo, che ha messo a disposizione della comunità la sua professionalità al fine di raggiungere un importante obbiettivo per aumentare la sicurezza urbana”, conclude il sindaco di Toirano.