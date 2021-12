Toirano in lutto per la scomparsa di Luigi Cennamo, medico ed ex amministratore

Toirano. La comunità toiranese è in lutto per la scomparsa di Luigi Cennamo, medico urologo in servizio per lungo tempo presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (e con una breve parentesi all’ospedale di Ivrea). Aveva 87 anni.

“Un’altra figura rappresentativa del paese e della sua storia, che mancherà non poco alla nostra comunità – ricorda il sindaco Giuseppe De Fezza – Stimato medico e concittadino, persona estremamente disponibile nell’elargire cure e nell’essere sempre di aiuto al prossimo, era esperto anche in agopuntura. ha trasmesso la grande passione familiare per la medicina ai figli Mario, anch’egli specializzatosi in urologia e attualmente in servizio al Santa Corona, e Vincenzo, affermato gastroenterologo ed endoscopista all’Ospedale Maggiore di Bologna”.

“Oltre che nella sua veste professionale, è stato al servizio del paese come amministratore comunale, rivestendo negli anni ’60 i ruoli di consigliere e assessore per le amministrazioni Maineri e Provaggi”.

Il funerale si terrà oggi, venerdì 10 dicembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Toirano.