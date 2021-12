Toirano, il 13 dicembre partiranno i lavori di ristrutturazione della scuola elementare

Toirano. A partire da lunedì 13 dicembre inizieranno i lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria G. Polla, plesso che accoglie circa 130 ragazzi del comprensorio.

Il comune di Toirano ha, infatti, ottenuto un finanziamento tramite i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ai sensi dell’Art. 1 decreto direttoriale n.247 del 23/08/2021 del Ministero dell’Istruzione pari a 60 mila euro. I lavori consisteranno in opere di demolizione, rimozione e smaltimento di controsoffitti esistenti (a quadrotte 60×60) per le aule 3A, 3B e 5A posa in opera nuovi controsoffitti, a pari quota e di pari tipologia estetica, qualificati dal punto di vista antincendio, atti a conferire una resistenza al fuoco tinteggiatura delle aule ove viene effettuata la sostituzione dei controsoffitti sostituzione delle plafoniere esistenti sia per le aule nelle quali è prevista la sostituzione dei controsoffitti, sia per tutte le altre aule.

Contemporaneamente verranno eseguiti i lavori di sostituzione dei serramenti di tutte le aule, ad esclusione degli infissi degli ingressi, sfruttando il finanziamento del Ministero dell’Interno pari a 100 mila euro. I lavori comporteranno il trasloco delle aule interessate, che verrà effettuato l’11 dicembre, per i giorni prima delle vacanze natalizie e termineranno per l’inizio della scuola a gennaio 2022.

“Ringrazio gli uffici per il continuo lavoro per la ricerca di finanziamenti – spiega il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza -, che in questo periodo storico problematico per la finanza pubblica ci permette di mantenere le strutture comunali adeguate al proprio utilizzo. Non saranno gli ultimi lavori sui nostri edifici scolastici in quanto siamo già al lavoro per vedere di ottenere i finanziamenti del PNRR del prossimo anno. Il diritto allo studio è fondamentale nel percorso di crescita dei nostri ragazzi, e farlo svolgere in ambiente sicuro ed adeguato è il compito primario della mia Amministrazione”.