Toirano, gli auguri dell’amministrazione comunale agli alunni della scuola primaria e secondaria

Toirano. Nella mattinata odierna il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza accompagnato dal vicesindaco Deni Aicardi e dal consigliere alle politiche scolastiche Roberta Tognoloni si sono recati presso le scuole primaria e secondaria per porgere gli auguri di Buone Feste agli alunni e a tutto il personale scolastico.

Con l’occasione sono state donate ad ogni singolo alunno delle borracce in alluminio con il logo del comune e personalizzabili con il nome di ogni alunno.

“Un piccolo pensiero per i nostri concittadini più piccoli – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – per ricordare l’importanza e l’attenzione da porre in questo non ancora superato periodo in cui il Covid ci costringe a stare in stato di attenzione. Questo progetto, permetterà ad ogni studente di avere la propria borraccia personalizzata riducendo gli elementi di contatto che possono rappresentare elementi di diffusione del virus”.

“Dobbiamo assolutamente continuare a portare avanti azioni importanti come questa – fanno sapere ancora dal Comune -. È stata l’occasione per una riflessione non solo sul tema fondamentale del plastic free ma anche, visto che sulle borracce c’è il logo del Comune, per parlare dell’attuale situazione d’emergenza e delle prospettive di ripresa con l’auspicio di un 2022 più florido per la comunità, sia dal punto di vista economico che sociale”.

“Iniziative come quella avviata oggi danno l’opportunità di ‘far vivere ai bambini, in prima persona, tanti aspetti legati alla sostenibilità ambientale e per renderli nel tempo, così speriamo, persone più consapevoli e responsabili. Si tratta di un primo significativo impegno, per l’educazione alla riduzione all’uso delle bottiglie in plastica ed una prima misura operativa e concreta verso una Toirano Plastic Free promuovendo sani stili di vita” concludono.